صن داونز يهدد مباراة الزمالك والترجى بدورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الأهلى

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وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مسئولى صن داونز طالبوا مسئولو اتحاد الكرة الأفريقى بحقهم وهو التدريب الرئيسى باستاد القاهرة ورفض محاولات نقل التدريب لملعب آخر.
وأكد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لنادى صن داونز الجنوب أفريقى أن فريقه قد يشارك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل، رافضا التقليل من أهمية تلك المسابقة على الرغم من تفوق بطولة دورى الأبطال عليها بالتأكيد من حيث الأندية المتنافسة أو حتى الجوائز المالية والتاهل إلى كأس العالم للأندية من خلالها.
ويحتل صن داونز المركز الثالث حاليا فى جدول ترتيب الدورى الجنوب أفريقى برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر ونقطة عن أورلاندو بايرتس الوصيف، وحال إنهائه الموسم فى هذا المركز سيشارك فى الكونفدرالية بالموسم الجديد.
وقال موسيمانى، فى تصريحات لصحيفة سيتزين الجنوب أفريقية، "يمكننا اللعب فى الكونفدرالية مثل الأندية الكبرى التى سبق وأن توجت بها كالأهلى فى 2014 والزمالك بطل الموسم الماضى ومازيمبى أيضًا فى 2016 و2017".
وأعرب مدرب صن داونز عن رغبته في التتويج بتلك البطولة التي لم يحققها فريقه من قبل، وأوضح قائلا: "انظروا للأندية الكبيرة في أفريقيا التي فازت بالكونفدرالية واحتفلوا بها والتقطوا صورا تذكارية.. سأكون سعيدا إذا فزت بها أيضًا، وبالتأكيد هي ليست سهلة، ولكنها ليست بقوة دوري الأبطال."
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