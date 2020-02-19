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شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يتحدث عن سبب انتصاره علي الريدز والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
شكر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جماهير أتلتيكو مدريد عن دعمهم للفريق خلال اللقاء، في المباراة التي جمعت فريقه بإبطال أوروبا يوم أمس الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز صعب على ليفربول، وذلك ضمن مباراة ذهاب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني عقب المباراة “بدأ انتصارنا منذ أن وصلت حافلتنا إلى دوار الملعب، حيث رأينا كل هذه الجموع وكان الأمر حماسيًا جدًا، عاطفيًا، طموحًا، وشجاعاً كذلك الأمر، مما أيقظ شيئاً رائعًا داخلنا”.
وأضاف “في كرة القدم عندما نجابه المعاناة سنعاني جميعًا، الجمهور واللاعبين يصبحون واحداً، الليلة لم تكن الأفضل لأننا فعليًا لم نفز بأي لقب، لكنها كانت عاطفية جداً، هنالك ليالي لا يمكن نسيانها، والليلة كانت واحدة من تلك الليالي، ليفربول الأفضل في العالم حاليًا أتى إلى هنا مع سلسلة طويلة بلا هزائم وهزمناهم في مباراة واحدة، لدينا جميعاً فرص متساوية”.
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