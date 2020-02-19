خيسوس يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس

الأربعاء 19 فبراير 2020

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي السعي لضم مهاجم جديد استعداد للموسم الجديد، من أجل أن يكون لدى الفريق مهاجم بدلا من اللاعب هيجواين المتوقع رحيله نهاية الموسم الجاري.



ووفقا لموقع توتو سبورت، فقد وجهت أنظار بافيل نيديفيد نائب رئيس يوفنتوس، إلى البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي آملا في ضمه الموسم القادم.

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وكانت إدارة نادي يوفنتوس، قد قررت الانسحاب من سباق ضم ماورو إيكاردي نتيجة وجود عرض قوي من فريق الحالي المعار له باريس سان جيرمان إضافة لوجود ريال مدريد الإسباني.

الجدير بالذكر، أن كريستيانو رونالدو هو من يقوم بالأدوار الهجومية داخل المنطقة المحظورة بتسجيله عدد كبير من الأهداف خلال أكثر، من إحدى عشرة مباراة متتالية، في سابقة لم يستطع تحقيقها من قبل أي لاعب بالسيدة العجوز.