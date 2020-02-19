الامارات | مصفوت يستغني عن المهيري ويتعاقد مع الحضيري

شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يستغني عن المهيري ويتعاقد مع الحضيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد سعيد الزحمي عن إلغاء عقد مدرب الفريق الأول، المدرب المواطن عبد الغني المهيري، والتعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة لدوري الدرجة الأولى.

وقال الزحمي لـ"الامارات اليوم":نتمنى للمدرب عبد الغني مستقبلاً جيداً في محطته المقبلة، ونتمنى للمدرب الجديد أن ينجح بدوره لاستكمال مهمة الفريق في الدوري، فيما قال المدرب المهيري لـ"الامارات اليوم": عدم تطابق وجهات النظر من الناحية الفنية مع رؤية مجلس الإدارة، متمنياً لنادي مصفوت الاستمرار بالنتائج الايجابية وبما يقودهم لمستقبل طيب.