شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار لا يستبعد الاستمرار مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يستبعد النجم البرازيلي نيمار الاستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان، رغم طلبه الرحيل عن الفريق الصيف الماضي للعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

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وحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن اللاعب لا يستبعد الاستمرار مع الفريق الباريسي لبعد 2022، العام الذي ينتهي فيه عقده الحالي مع النادي.

وكان نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ عقده مع النادي الكتلوني عقب دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أنه أصبح منفتحًا على فكرة البقاء في باريس.