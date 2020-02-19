شكرا لقرائتكم خبر عن لدراسة الزمالك.. «فايلر» يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم الأربعاء، بفندق الإقامة بالإمارات.
وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على إعداد فيديو شامل لعدد من مباريات الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل مواجهة الغد.
ويحدد فايلر في محاضرته مع اللاعبين مساء اليوم نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب كاس السوبر المصري.
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