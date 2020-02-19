شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ أمريكي يدخل في مفاوضات مع «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، لتعويض رحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وحسب صحيفة «ذا صن» الريطانية، فقد تواصل النادي مع ممثلي «ميسي»، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق في ظل العلاقة المتوترة مؤخرًا بينه وبين إدارة برشلونة.
ويدخل لوس أنجلوس جالاكسي ضمن كتيبة من الأندية تأمل في استغلال سوء العلاقة بين أفضل لاعب في العالم وإدارة ناديه لعقد صفقة تاريخية بضمه.
ويبحث النادي الأمريكي عن تعويض رحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان الإيطالي، إلا أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لمحاولة التعاقد مع الأرجنتيني بنهاية الموسم للعب لأول مرة بجوار منافسه الأول على مدار أكثر من 10 أعوام كريستيانو رونالدو.
وبجانب جالاكسي ويوفينتوس، يرغب كل من مانشسر يونايتد ومانشستر سيتي بالإضافة لباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات أسطورة البلوجرانا.
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