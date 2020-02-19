خالد الدرندلي: مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر تضاعف أهمية البطولة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، أهمية وصعوبة مباراة السوبر أمام الزمالك المحدد لها غدا الخميس.
وأوضح الدرندلي أن الأهلي يخوض مباراة قوية أمام المنافس التقليدي، مما يضاعف من أهمية اللقاء، بالإضافة إلى أن هذه المباراة لها حسابات خاصة لا ترتبط بحالة أي من الفريقين قبلها.
وأشاد الدرندلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، بتركيز وجدية لاعبي الأهلي من أول يوم بمعسكر الفريق بالإمارات، مشددا على ثقته ومجلس الإدارة في تقديم أفضل ما لديهم للفوز بالمباراة.
وشدد الدرندلي على حالة الانضباط لبعثة الفريق في الإمارات كعادة معسكرات الفريق قبل أي مباراة أو بطولة، مشيرا إلى أنه دائم المتابعة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لكافة الأمور التنظيمية والتنسيقية لتوفير كافة احتياجات الفريق.
ووجه الدرندلي الشكر لجميع المسؤولين بدولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لبعثة الفريق منذ وصولها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد على الإمارات التي يعتبرها الأهلي ومسؤولوه بلدهم الثاني.
وتمنى الدرندلي في ختام تصرحاته التوفيق للفريق والجهاز الفني في مباراة الغد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في الإمارات.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.
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