شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يسعى لتمديد عقد الثلاثى شديد قناوى والبدرى والحناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسعى لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى، لتمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى، لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وتوصلت اللجنة لاتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

وتأمل إدارة الانتاج الحربى في الحفاظ على قوام الفريق الأساسى، لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق ، ويخوض فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مواجهة ودية مع نظيره طنطا على استاد السلام، فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.