شكرا لقرائتكم الأهلي يشارك في مؤتمر الأمن والسلامة للاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك وفد النادى الأهلي الذي يضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وعلاء صلاح مدير أمن النادي فى المؤتمر الأول للأمن والسلامة الإفريقي الذى يعقد بالقاهرة على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

ويناقش المؤتمر الترتيبات الأمنية الخاصة بتنظيم مباريات بطولتى إفريقيا للأندية الأبطال والكونفيدرالية، وتوضيح لائحة الأمن والسلامة وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الدولى لكرة القدم ومعاذ حجى السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وساميسون أدامو مدير المسابقات بالاتحاد الإفريقي، وكريستسن ايمراوا مدير الأمن، وهامفرى واتتينجا مدير الأمن الادارى، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد الوطنى للأندية الستة عشرة المشاركة فى البطولتين.

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يُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذى يعقده الاتحاد الإفريقي للتأكيد على أهمية المسئول الأمنى ودوره فى التنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الجماهير وتنفيذ اللوائح الخاصة بتأمين الجماهير بالشكل الذى يضمن سلامتهم ، ويأتى تنظيم المؤتمر بدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بهدف تزويد مسئولى السلامة الوطنية بالاتحادات التابعة للكاف بالمهارات والخبرات والمعرفة بأفضل الممارسات الدولية فى أمن وسلامة الملاعب.

ويشهد المؤتمر تبادل الآراء والأفكار حول التحديات التى يواجهها منسقو الأمن بجانب عرض شامل للوائح الاتحاد الأفريقى الجديدة الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير التى يجب اتباعها خلال المباريات التى ينظمها "كاف" بجانب التزام جميع الاتحادات الأعضاء بتحسين معايير الأمن والسلامة.