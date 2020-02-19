شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تجتمع بمحترفات الكرة النسائية قبل السوبر فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبلت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والمشرف العام علي الكرة النسائية بعض من المدربات واللاعبات المحترفات بدولة الامارات قبل لقاء السوبر المصري المقرر إقامته غدا بمدينة ابو ظبي
وناقشت عبد الحق احوال الكرة النسائية ومعايير اختيارات منتخب مصر لكرة القدم النسائية في المرحلة المقبلة وتطرق الحديث لتعديل لوائح وشروط القيد لمواجهة انسحاب بعض الأندية من المسابقات
وشهدت المناقشة الردود إلايجابية من قبل الدكتورة سحر عبد الحق لعلاج المشاكل التي تحاصر اللعبة في الفترة الاخيرة وحرصت عبد الحق علي اشراك الدكتور جمال محمد علي والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله في المناقشات المثمرة التي تضمنت ايضا طرح اسماء عديدة من اللاعبات المحترفات لانضمامهن لصفوف المنتخب المقرر تشكيله في القريب
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