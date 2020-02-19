اخبار الرياضه

سحر عبد الحق تجتمع بمحترفات الكرة النسائية قبل السوبر فى الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تجتمع بمحترفات الكرة النسائية قبل السوبر فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والمشرف العام علي الكرة النسائية بعض من المدربات واللاعبات المحترفات بدولة الامارات قبل لقاء السوبر المصري المقرر إقامته غدا بمدينة ابو ظبي

وناقشت عبد الحق احوال الكرة النسائية ومعايير اختيارات منتخب مصر لكرة القدم النسائية في المرحلة المقبلة وتطرق الحديث لتعديل لوائح وشروط القيد لمواجهة انسحاب بعض الأندية من المسابقات

Advertisements


وشهدت المناقشة الردود إلايجابية من قبل الدكتورة سحر عبد الحق لعلاج المشاكل التي تحاصر اللعبة في الفترة الاخيرة وحرصت عبد الحق علي اشراك الدكتور جمال محمد علي والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله في المناقشات المثمرة التي تضمنت ايضا طرح اسماء عديدة من اللاعبات المحترفات لانضمامهن لصفوف المنتخب المقرر تشكيله في القريب

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحر عبد الحق تجتمع بمحترفات الكرة النسائية قبل السوبر فى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا