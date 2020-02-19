شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم مركزين في تصنيف أندية العالم قبل مواجهة الأهلي بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق الزمالك مركزين في تصنيف أندية العالم قبل مواجهة الأهلي المقرر إقامتها على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" في السابعة مساء غد الخميس في بطولة كأس السوبر المصري، حيث احتل المركز 92 في فبراير الجاري، بعدما كان في المركز 94 في الشهر الماضي، وجاء الأهلي في المركز 46 عالميًا.

ووفقاً لتصنيف موقع " clubworldranking" لأندية العالم يتصدر الأهلي ترتيب الأندية المصرية ويأتي الزمالك ثانيا ثم بيراميدز (128) والمقاولون (238) والاتحاد السكندري (240).

وعلى مستوى أفريقيا يأتي الأهلي في المركز الأول ثم صن داونز الجنوب أفريقي (55) والزمالك ثالثا (92) وبعده الترجي التونسي في المركز الرابع (98) وبيراميدز الخامس (128).

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ويدخل الأهلي مباراة السوبر غدا بقائمة تضم: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

في المقابل تضم قائمة الزمالك كلاً من: محمود جنش، أحمد عيد، محمد عنتر، محمد أبوجبل، طارق حامد، إسلام جابر، محمد عواد، فرجان ساسي، مصطفى محمد، محمد صبحي، محمد حسن، كاسونجو، عبدالله جمعة، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد، محمد عبد الشافي، يوسف أوباما، محمود علاء، مصطفى فتحي، محمود الونش، شيكابالا، محمد عبدالغني، كريم بامبو، محمد عبد السلام، أشرف بنشرقي، حازم إمام، محمد أوناجم.

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