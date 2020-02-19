شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: جاهزون لمواجهة الأهلى.. والسوبر الأفريقى رفع معنوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جاهزية جميع اللاعبين لخوض مواجهة الأهلى غدا الخميس بمباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات.

وقال اللاعب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الخاص باللقاء إن الجميع جاهز للمباراة ولا يهتم بمن يبدأ لكن الأهم هو تحقيق الفوز.

وتابع "التنظيم جيد جدا فى الإمارات وجاهزون لتقديم عرض جيد ومحاولة حصد اللقب لإسعاد جماهير النادى".

وأضاف "الفوز بالسوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى رفع معنويات جميع اللاعبين ونسعى لحصد السوبر المصرى أيضا".

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وأشار إلى أن الفريق عانى من كثرة التنقلات بين قطر ومصر والإمارات لخوض السوبر المحلى والأفريقى، لكن الفريق جاهز تماما لهذه المواجهة وحصد اللقب وإسعاد الجماهير الزملكاوية.

وخاض نادى الزمالك مرانه الأخير استعداداً لمواجهة النادى الأهلى فى السوبر المصرى، على ملعب المباراة محمد بن زايد، الذى سيستضيف اللقاء المرتقب بين القطبين فى تمام السابعة مساء غد الخميس، بين المارد الأحمر بطل الدورى العام عن الموسم الماضى، والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى غدا فى مباراة السوبر المصرى، والتى ستقام على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى الإماراتية، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

كارتيرون عرض تسجيل مباراة الزمالك والترجى على لاعبى الفريق أكثر من مرة، وقام بشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، خاصة ظهيرى الجنب محمد عبد الشافى وحازم إمام، حيث طلب كارتيرون من الثنائى بضرورة زيادة الأداء الهجومى بعدما وضح على أدائهم الميل للتأمين الدفاعى وأداء الواجبات الدفاعية أكثر من الهجومية فى مباراة الترجى، مع منحهم تحذيرات بعدم ترك مساحات خلفهم نظرا لسرعات لاعبى الأهلى كهربا وحسين الشحات ووليد سليمان، وشدد كارتيرون على لاعبيه بأن الأهلى يعتمد بنسبة كبيرة على مهارة وسرعة لاعبى الأطراف ولهذا فان غلق هجوم الأهلى من الأجناب مفتاح الفوز فى مباراة الغد.