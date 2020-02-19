أسوان يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة غدا استعدادا لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق، فى معسكر مغلق بالقاهرة، غداً الخميس، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 24 بالدور الثانى من الدورى العام، خلال المباراة المقرر إقامتها 2 مارس المقبل.

وأكد فؤاد سلامة مدير الكرة بنادى أسوان، أن المعسكر ممتد حتى إقامة المباراة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة الاتحاد السكندرى، والتى خسرها أبناء الجنوب بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

ويحتل أسوان المركز الـ13 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 7 أخرى.

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وكان أسوان قد دخل معسكرا مغلقا الأسبوع الماضى بأحد فنادق القاهرة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الاتحاد، وكان أبناء الجنوب قد تأهلوا إلى دور الـ 16 بكأس مصر عقب التغلب على طنطا فى مباراة دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية التى انحازت لأسوان أصحاب الأرض فى تلك المباراة.

على الجانب الآخر تراجع الاتحاد السكندرى بعد الهزيمة من أسوان إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة.

كان أسوان قد فاز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول، حيث اقتنص فادى فريد مهاجم أسوان ثلاث نقاط ثمينة لأبناء الجنوب بهدف قاتل فى الدقائق العشر الأخيرة من العمر اللقاء ليفوز أسوان 1/0 على زعيم الثغر.