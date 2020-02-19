شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصلة هزار بين قدامى الأهلى والزمالك فى رحلتهم إلى سوبر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت رحلة قدامى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وصلة هزار بينهم، خلال توجههم إلى دولة الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، والمقرر لها غدا الخميس بملعب محمد بن زايد بالإمارات .

وجمعت إحدى الرحلات المتجهة إلى الإمارات صباح اليوم عددا من نجوم القطبين القدامى على رأسهم جمال حمزة و هشام حنفى ، و أحمد السيد ، و محمد شوقى ، و وائل رياض و محمد أبو العلا ومحمد فاروق ، و عبد الواحد السيد ، و معتمد جمال .

وضمت الرحلة كلا من محمد شوقى ووائل رياض شيتوس ، و معتمد جمال ، و عادل مصطفى وفى الطائرة قال جمال حمزة نجم الزمالك السابق : "هما بتوع المنتخب الأولمبى عاملين جروب مع بعض ولا إيه".

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وتقام اليوم الأربعاء، مباراة استعراضية بين قدامى ناديى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة بنادى الجزيرة الإماراتى، وتعتبر بروفة لمباراة الغد بين قطبى الكرة المصرية في مباراة السوبر المصرى التي تقام غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد.

ويضم تشكيل الزمالك كل من حازم إمام وجمال حمزة وأيمن عبد العزيز ومحمد أبو العلا وطارق السعيد وأيمن يونس، وأحمد عبد الله.

بينما يضم تشكيل الأهلى خالد بيبو وامير عبد الحميد وهشام حنفي ومحمد فاروق وشريف عبد الفضيل وأحمد حسن ومحمد فضل.

وتشهد المباراة الاستعراضية الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر ، حيث ستقام بها المباراة كبروفة ، وتم دعوة 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع غدا الخميس.