شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير ثنائى الإسماعيلى من موقعة بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن عماد حمدى ومحمد حمدى زكى فى مرحلة التأهيل، ويلاقى الدراويش منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات دور الـ16 بكأس مصر، مضيفاً "موقف لحاق الثنائى بالمباراة بات صعبا للغاية فى ظل عدم اكتمال شفائهما بشكل كامل، سيكون هنالك اختبار طبى اخير لحسم موقفهما بشكل نهائي من لقاء الكأس".

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على دراسة مباريات بيراميدز للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل مواجهة دور الستة لبطولة كأس مصر والتى تجمع الفريقين الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

Advertisements

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.