شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مديرا فنيا للنجوم خلفا لأحمد سارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو النجوم مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للترسانة لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد سارى، الذى رحل بعد خسارة النجوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

كان محمد صلاح قد رحل عن تدريب الترسانة مساء أول أمس بعد الخسارة التى منى بها الشواكيش على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى.

ويتكون الجهاز المعاون لمحمد صلاح من سعيد عبد العزيز وتامر عبد الحكيم كمدربين وعبد الشافى إبراهيم كمدرب لحراس المرمى، على أن يتم الإبقاء على أحمد عيد عبد الملك كمديرا للكرة.

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كانت نتائج المجموعة الثانية قد أسفرت عن استمرار سيراميكا كليوباترا فى سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الزرقا متذيل المجموعة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وما زال في المركز الأول للمجموعة.

كما شهدت الجولة كبرى المفاجآت بفوز جمهورية شبين خارج ملعبه على الترسانة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ويبتعد قليلا عن المراكز المتأخرة، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة وأصبح يحتاج لمعجزة من أجل الاستمرار بالمسابقة، كما استعاد منتخب السويس عافيته محققًا فوزًا غاليًا على النجوم بهدف مقابل لا شىء رافعا رصيده إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الخامس.

في الوقت الذى تعادل فيه القناة مع الداخلية سلبيًا ليرتفع رصيد الأول إلى 20 نقطة، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 25 نقطة في المركز الثانى للمسابقة، كما حقق المريخ فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على كوكاكولا بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة في المركز التاسع ، وتحويل بتروجت هزيمته امام النصر بهدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف .