شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى: أشكر الجماهير على المساندة وهدفنا العودة لمنصات التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد مجدى حارس مرمى النادى الإسماعيلى شكره لجماهير الدراويش على مساندته فى مواجهة الرجاء، التى انتهت بانتصار الفريق الأصفر بهدف نظيف ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وقال مجدى "بالتأكيد الفريق يستعيد قوته الضاربة بحضور الجماهير التى تمثل الدافع الأول للاعبين على التألق بأرض الملعب".

وواصل حارس الدراويش "تألقى يعود لمدربى سعفان الصغير والجهاز الفني اللاعبين، هدفنا العودة لمنصات التتويج ونتطلع لنقل تلك الانتصارات على صعيد منافسات الدورى والكأس".

ويواصل اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران الإثنين الماضى عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى.

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ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.