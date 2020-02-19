شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2002 يهزم البحرين فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 على نظيره البحرينى بنتيجة 28 /21، فى إطار خامس مواجهاته بالفترة الصباحية ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان، ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظريه الرومانى فى الفترة المسائية.

وحقق منتخب مصر التعادل مع اليونان 21 / 21 أول أمس فى الفترة الصباحية، بينما نجح فى الفوز على السعودية 29 / 11 فى الفترة المسائية، قبل أن يلتقى صربيا و الكويت أمس الثلاثاء ليتعادل فى الأولى ويفوز فى الثانية .

وتوجهت صباح الأحد الماضى بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد 2002 إلى اليونان للمشاركة في البطولة، حيث تضم مجموعة منتخب مصر المجموعة الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعودية، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، تركيا، تونس، المغرب، مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

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وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدءًا من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة، بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية.

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه آسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب، والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبون مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.