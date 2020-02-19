شكرا لقرائتكم خبر عن غريب ومتعب وعثمان يصلون أبو ظبى لحضور قمة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مدينة أبو ظبى الإماراتية ظهر اليوم شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من أجل متابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا الخميس باستاد محمد بن زايد.
ويتابع شوقي غريب خلال المباراة لاعبيه الدوليين في الفريقين مصطفى محمد مهاجم الزمالك ورمضان صبحى لاعب الأهلي، ويرافق غريب معاونوه معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض الذين سيشاركوا فى المباراة الاستعراضية لقدامى الأهلى والزمالك التى تقام اليوم فى الصالة المغطاة بنادى الجزيرة، ضمن الأجواء الىحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.
ووصل لأبوظبى اليوم أيضا ومحمد أبو العلا وأحمد السيد وجمال حمزة وعادل مصطفى ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد وسيد معوض .
ويشارك فى المباراة أيضا كل من حازم إمام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.
وشدد فايلر على أن المباراة قوية ومهمة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً، مُشيراً إلى أن الأهلي استعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذى سيخوض به لقاء الغد، لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفنى، لكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة، على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين، موضحاً أنه سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.
ورداً على سؤال بشأن : أيهما يخشى فايلر .. لاعبى الزمالك أم من "عقلية" كارتيرون؟ رد المدير الفني للأهلى قائلاً: في مثل هذه المباريات اللاعبون هم يحسمون المباريات ..النظرة تكون للاعبين في المقام الأول ثم يأتي دور المدرب .. وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون فأنا أؤكد ذلك على الزمالك وكذلك الأهلي فالنظرة تكون للاعبي الأهلي في المقام الأول وليس لى كمدير فنى.
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