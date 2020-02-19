شكرا لقرائتكم خبر عن غريب ومتعب وعثمان يصلون أبو ظبى لحضور قمة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مدينة أبو ظبى الإماراتية ظهر اليوم شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من أجل متابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا الخميس باستاد محمد بن زايد.

ويتابع شوقي غريب خلال المباراة لاعبيه الدوليين في الفريقين مصطفى محمد مهاجم الزمالك ورمضان صبحى لاعب الأهلي، ويرافق غريب معاونوه معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض الذين سيشاركوا فى المباراة الاستعراضية لقدامى الأهلى والزمالك التى تقام اليوم فى الصالة المغطاة بنادى الجزيرة، ضمن الأجواء الىحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.

ووصل لأبوظبى اليوم أيضا ومحمد أبو العلا وأحمد السيد وجمال حمزة وعادل مصطفى ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد وسيد معوض .

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ويشارك فى المباراة أيضا كل من حازم إمام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكد أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما التقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.