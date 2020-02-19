شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ريم العراقى لاعبة تنس الطاولة: بحب محمد هنيدى ونفسى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ريم العراقى لاعبة تنس الطاولة، للحديث عن هواياتها المفضلة وكذلك نوع الملابس التى تفضل ارتدائها والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها ورد فعلها فى مختلف المواقف التي تتعرض لها فى الحوار التالى.



ريم بالسواريه

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب المطبخ، بعمل كل حاجة فيه، أكل ومشروبات كل حاجة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة البشاميل كل الناس بتقول أنى بعملها حول أوى.



ريم عراقى لاعبة الطاولة

من نجمك المفضل ؟

أحمد عز، والكوميدى هيبقى محمد هنيدى.

من مطربك المفضل ؟

الهضبة عمرو دياب كل أغانيه حلوة سواء قديمة أو جديدة.

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ريم على البحر

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لو اتعاكست لا أهتم الموضوع خالص، ولا أستخدم العنف وأتجاهل الموقف تماما.

لو لم تكونى لاعبة كنت تتمنى تكونى إيه ؟

ضابط فى الجيش لخدمة البلاد.



ريم العراقى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز، بتقدم فن راقى وجميل.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا بيكون أسهل وعملى في الحركة خصوصا للرياضات و المشاركة في البطولات و التدريبات .



ريم العراقى لاعبة الطاولة

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى ؟

أنا مخطوبة لشخص رياضى ويلعب معى فى نفس النادى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه ؟

هو أكيد مش هيطلب منى كدة لأنه عارف إنى أد إيه بحب اللعبة وهو معايا فاكيد متفاهم.