شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تصريحات الفرنسى كارتيرون مدرب الزمالك قبل مباراة السوبر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، قبل مباراة الغد، وتحدث المدير الفني الفرنسي للفريق عن كواليس مباراة الغد وهى الأولى لكارتيرون أمام الأهلى منذ رحيله عن الأحمر.

وقال كارتيرون فى المؤتمر إنه لا توجد نية على الإطلاق للانتقام من النادي الأهلي خلال مباراة الغد، مضيفا : سعيد جداً بخوض هذه المباراة، رغم أن مباراتين كبيرتين في أقل من أسبوع هذا أمر مرهق، ولكننا تعاملنا مع هذا الأمر بالتدريبات الاستشفائية لتجهيز اللاعبين.

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وأضاف مدرب الزمالك: الفوز بالسوبر الأفريقي إنجاز كبير خاصة أن هذه البطولة كانت غائبة عن الفريق منذ فترة، بالتأكيد الفرحة بهذا التتويج أخذت وقت، ولكننا أنهينا هذه الأفراح سريعاً للتركيز في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، كما اكد كارتيرون ان الزمالك يسعي للفوز في مباراة الغد من أجل اللاعبين والنادي وليس هناك أي نية للإنتقام من الأهلي، فالناديين كبار والغلبة ستكون للفريق الأفضل.

ويشارك الزمالك في مباراة الغد بقائمة تضم كل من : محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.

وتستضيف الإمارات سوبر الأهلى والزمالك في السابعة من مساء غدا الخميس في احتفالية كبيرة للقطبين في الشقيقة الإمارات وسط اقبال كبير من جماهير القطبين .