شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعاين ملعب مباراة السوبر قبل 24 ساعة من قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، على معاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء؛ للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعى مساء اليوم ،وتفقد السويسرى أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الزمالك فى السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات على لقب السوبر المصرى.

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فيما يعقد الجهاز الفنى للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم الأربعاء بفندق الإقامة بالإمارات، وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إعداد فيديو شامل لعدد من مباريات الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل مواجهة الغد، ويحدد فايلر في محاضرته مع اللاعبين مساء اليوم نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي طلب فايلر فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك، تجنباً لتسريب المعلومات والخطة للمعسكر الأبيض.

ورفض مسئولو الأهلى تحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك، وأعلن مسئولو النادى أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية فى مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التى حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجارى عندما فاز على الزمالك 3 / 2 فى أول قمة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.