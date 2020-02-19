شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الزى الرسمى لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر ارتداء الأهلى زيه التقليدى، فى مباراة السوبر أمام الزمالك، غدا الخميس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتيه أبوظبى، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى الاجتماع الفنى للمباراة، الذى أقيم صباح اليوم بملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات، بحضور سمير عدلى، المدير الإداري للأهلي وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والجانب الإداري بنادي الزمالك، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهد الاجتماع استعرض تقرير شامل عن كل الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، والزى الخاص بكل منهما، وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجى، فيما يرتدى الزمالك الطاقم الأزرق بالكامل وحارسه الطاقم الأصفر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات على السوبر المصرى.