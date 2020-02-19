شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك ينهى مرانه الختامى للقاء السوبر والجماهير تلتف حول اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق الزمالك ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات، بعد انتهاء المران الختامى للأبيض استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.

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وحرص لاعبو الزمالك على التقاط الصور التذكارية مع جماهير القلعة البيضاء التى التفت حول اللاعبين عقب انتهاء المران الختامى لمباراة الأهلى، حيث شهد المران استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى، غدًا، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

وكان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الإفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

كما خصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد، والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.