شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ركلات جزاء الزمالك فى استعدادات السوبر.. 5 تصديات لـ عواد ومحمود علاء يهدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المران الأخير للزمالك قبل مواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، تخصيص الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد.

وشارك محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، فى فقرة تسديد ركلات الجزاء، حيث قام كل من: يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر.

فى المقابل، تصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.

وكان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة أيضًا للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الإفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.