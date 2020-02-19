الأهلي والزمالك في أسبوع.. سيناريو يتكرر بعد 12 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قد يكون من المرات القليلة التي تقام قمتين بين الأهلي والزمالك في مرتين متتاليتين فالمواجهة الأولى غدًا الخميس في لقاء السوبر المصري والذي سيقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

أما القمة الثانية، فموعدها 24 من الشهر الجاري وتحديدًا الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

صحيح أن إقامة القمة الثانية والتي تأتي ضمن منافسات الدوري محل شك نظرًا لعدم رغبة الزمالك ورئيسه مرتضى منصور في خوض اللقاء من أجل الاستعداد لموقعة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

لكن رغبة اتحاد الكرة معلنة في أكثر من مرة والتي كان آخرها بخروج محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة والتي تدير شئون الكرة المصرية ليؤكد أن القمة في موعدها ولا نية للتأجيل.

وبعيدًا عن الجدل الذي يدور على موعد القمة الثانية إلا أن إقامة قمتين متتاليتين تعيد حدث غائب منذ 12 عامًا.

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في 20 من يوليو 2008 التقى الأهلي بغريمه الزمالك في استاد القاهرة ضمن لقاء جاء في الجولة الأولى من حسابات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي استطاع أن يفوز بهدفين مقابل هدف وحيد حيث تقدم الأحمر عن طريق هدافه الأنجولي أمادو فلافيو في الدقيقة 28، وعادل جمال حمزة النتيجة للزمالك في الدقيقة 62.

أحمد حسن في مباراته الأولى مع الأهلي استطاع أن يُهدي التفوق للأحمر بعدها بخمس دقائق بهدف سجله من تصويبة رائعة ليخرج الفريق الأحمر فائزًا في نسخة شهدت حصوله على اللقب الأفريقي على حساب القطن الكاميروني بعد الفوز بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

أغلقت المباراة الأفريقية وعاد التحدي من جديد بين الأهلي والزمالك والحدث هذه المرة السوبر المصري في لقاء أقيم بعد أسبوع فقط من القمة الأفريقية.

استاد القاهرة كان مستضيفًا للقمة الثانية مجددًا ليعيد الأهلي الفوز وبنتيجة (2-0) في لقاء شهد طرد التونسي وسام العابدي قبل النهاية بـ20 دقيقة.

الأهلي سجل هدفه الأول عن طريق أحمد حسن بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني ليدون هدفه الثاني بقميص الأحمر أمام الغريم، وعاد معتز إينو ليضرب فريقه القديم الزمالك بهدف ثان من تصويبة قوية قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.