كلوب يكشف سبب تغيير محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سبب تبديل لاعبه محمد صلاح في مباراة أتلتيكو مدريد.
أتلتيكو مدريد استطاع أن يحقق فوزًا ثمينًا على حساب ليفربول بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعلّق كلوب حول تبديل محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن التغيير لسبب تكتيكي، لافتًا إلى أنه أراد التغيير على المستوى الهجومي.
وكان صلاح خرج ليشارك بدلاً منه أوكسليد تشامبرلين والذي فشل في إجراء التغيير على مستوى النتيجة بعدما استطاع فريق العاصمة الإسبانية الحفاظ على الهدف.
وعن تبديل ساديو ماني بين شوطي المباراة :"كنت أخشى أن ينخفض مستواه حتى لو أخذ نفسًا عميقًا ولم أكن أرغب في هذا الموقف".
ماني كان قد حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول إلا أن كلوب بين شوطي المباراة أجرى تغييره الأول في اللقاء بخروج ماني ليشارك بدلاً منه ديفوك أوريجي.
ومن المقرر أن يستقبل ليفربول على ملعبه "الآنفيلد" نظيره أتلتيكو مدريد في 11 من الشهر المقبل ضمن لقاء الإياب.
ليفربول ليس أمامه سوى الفوز وأن يكون النتيجة (2-0) على الأقل من أجل التأهل للدور المقبل، في المقابل يحتاج أتلتيكو مدريد للتعادل السلبي للصعود.
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