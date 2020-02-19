مدرب الأهلي يحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادًا للسوبر

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم الأربعاء بفندق الإقامة بالإمارات.
وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفنيللفريق على إعداد فيديو شامل لعدد من مباريات الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل مواجهة الغد.
ويحدد فايلر في محاضرته معاللاعبين مساء اليوم نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب كاس السوبر المصري.
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