مدرب الأهلي يعاين ملعب محمد بن زايد قبل مباراة السوبر

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على معاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء؛ للتعرف على أرضية الملعبورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم .
وتفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن علىالأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.
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