شوقي غريب في أبوظبي لحضور السوبر بين الأهلي والزمالك

وصل شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إلى مدينة أبوظبي الإماراتية من أجل حضور مباراة السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .
كما تواجد في أبوظبي كل من وائل رياض مجحالأهلي الأسبق وعبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق وعادل مصطفى ومعتمد جمال من أجل حضور مباراة السوبر .
وحرص ثنائي الزمالك السابق جمال حمزة ومحمد أبو العلا على التواجد من أجلمؤازرة الفريق الأبيض في المواجهة المرتقبة غدًا الخميس.
موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة ..
ستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي AD SPORTS 1 HD و AD SPORTS 2 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وعصام عبده .
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