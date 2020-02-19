فالنسيا ضيفًا ثقيلًا على أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلانتا الإيطالي نظيره فالنسيا الإسباني على ملعب جيويس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

يدخل فريق أتلانتا اللقاء وعينه على تدارك التعادل الذى حسم مباراته أمام أتلتيكو مدريد، وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن استمراره فى البطولة، وذلك فى

ظل افتقاد الخفافيش لخدمات الإيطالى أليساندرو فلورينزى بداعى إصابته بمرض جدرى الماء.

ويتسلح أتلانتا بقوته الهجومية، التى وضعته فى المركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تهديفًا فى الدوريات الخمس الكبرى فى أوروبا، والتى يتصدرها مانشستر سيتي.

ويعتمد أتلانتا على تشكيل مكون من جولينو فى

حراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع: بالومينو، ديمسيتى, تولاى، وفى خط الوسط: هاتيبور, رون , فريلير, جوسينس، وفى خط الهجوم: زاباتا, جوميز, إيليشيش.

يحتل نادى أتلانتا الإيطالى المركز الرابع فى الدورى الإيطالى برصيد 45 نقطة ويحلم بأن تكون له بصمة أوروبية مختلفة بالمضى قدمًا فى دورى الأبطال، بينما يحتل نادى فالنسيا الإسبانى المركز السابع فى الدورى الإسبانى برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن نادى أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع.