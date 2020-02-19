وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولي للرماية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية، برفقة ألكسندر رانتز سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية ، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وذلك على هامش البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتى تستضيفها مصر حتى ٢٦ فبراير الجارى.

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد الدولي، وكذا بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد المصري للرماية للنهوض برياضة الرماية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية المصرية تدعم

فيما اعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية الى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، مستعرضاً أجندة الاتحاد، متحدثاً عن الاتحاد الافريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.

الجارى.رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد الدولي، وكذا بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد المصري للرماية للنهوض برياضة الرماية.وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية المصرية تدعم الرياضة ، مشيرا أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة اي بطولة دولية لما تتمتع به من مناخ أمن واستقرار وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة ومتطورة.فيما اعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية الى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، مستعرضاً أجندة الاتحاد، متحدثاً عن الاتحاد الافريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.

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