توتنهام يتأهب لعبور "كمين" لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تستكمل فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، مواجهات جولة الذهاب من الدور ثمن النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، بمباراتين قويتين عندما يلتقى توتنهام الإنجليزى مع لايبزيج الإلماني، بينما يحل فالنسيا الإسبانى ضيفًا على أتلانتا الإيطالى.

يفتح ملعب توتنهام هوتسبيرز الجديد أبوابه، لاستقبال مباراة قوية تجمع توتنهام بنظيره الألمانى لايبزيج، وهى المباراة التى يخوضها السبيرز منتشيًا بفوز مهم على حساب أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي، ليواجه المعنويات المرتفعة لكتيبة لايبزيج، الذى يتصدر جدول ترتيب الدورى الألماني، إضافة النتائج الجيدة التى يحقهها منذ بداية الموسم، وكان آخرها

الفوز بثلاثية نظيفة أمام فيردير بريمن.

يخوض صاحب الأرض مباراته، تحت قيادة جوزيه مورينيو، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن استمرار مسيرته فى دورى أبطال أوروبا، ما جعل المدرب البرتغالى يعكف على دراسة الخصم، من خلال حضور مباراته أمام بايرن ميونيخ فى الدورى الألماني، من أجل الوقوف على الخطة التى يتبعها وليان ناجلسمان مدرب الفريق، لاستغلال نقاط ضعفه وإيقاف خطورته.

ومن المتوقع أن يواصل مورينيو الاعتماد على بيرجوين؛ لسد الفجوة التى يتسبب

فيها غياب هارى كين عن المشاركة مع السبيرز، بداعى تعرضه لإصابة بتمزق فى أوتار الركبة، بجانب لوكاس مورا وهيونج مين سون، بينما سيكون ديلى آلى ضمن حساباته فى خط الوسط بجانب وينكس، على أن يتسلح أورييه، ألديرفيريلد وسانشيز، فى الدفاع.

فى المقابل، يتسلح وليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، بالخبرات التى اكتسبها من متابعته للطريقة التى يعتمدها يورجن كلوب مع لاعبيه، وخطته فى وضع اللاعبين فى المكان الأنسب لهم حسب قوة كل بطولة، إضافة إلى قدرتهم على اللعب الجماعى والاستحواذ على الكرة بجانب التنوع فى أساليب اللعب، وهى الخطة التى يرغب فى اعتمادها أمام توتنهام، خاصة فى ظل اكتمال صفوفه إلا لاعب وسطه تايلر أدامز لمعاناته من مزق فى السمانة.