بث مباشر | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة فالنسيا وأتالانتا في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق العُماني “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان سيرو”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مايكل اوليفر”.

يحل فالنسيا الإسباني ضيفًا ثقيلاً على أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا، في مباراة تعد بالكثير من المتعة بسبب تقارب مستوى الفريقين.

وسيسعى فريق الخفافيش إلى تعويض خيبته على المستوى المحلي بتحقيق الإنتصار في مباراة الليلة على فريق أتالانتا في ملعبه وبين جماهيره لتسهيل مهمة مباراة العودة على ملعب “المستايا” في 10 مارس القادم.

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على الجانب الآخر يدخل أتالانتا الفريق المضيف المباراة وعينه على تحقيق الفوز متسلحًا بعامل الأرض والجمهور لقطع شوط كبير في التأهل إلى الدور القادم ومواصلة المشوار، ويخوض الفريق المباراة على ملعب “السان سيرو” بمدينة ميلانو بدلاً من “جيويس” ملعبه الأساسي، بسبب عدم مطابقته مواصفات الإتحاد الأوروبي.

ويمر فريق القديسين بفترة استثنائية على المستوي المحلي حيث حقق الفوز في اخر مباراة خاضها في الدوري الإيطالي على فريق “روما” بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويقبع أبناء “جاسبريني” في المركز الرابع في جدول الترتيب.

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