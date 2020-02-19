رياضة | الأهلي بالزي الأحمر والزمالك بالأزرق في مواجهة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي بالزي الأحمر والزمالك بالأزرق في مواجهة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الزي الخاص بالفريق خلال مواجهة الأهلي غدا الخميس على كأس السوبر المصري، في مدينة ابو ظبي الإماراتية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره الأهلي والمقرر لها غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات عن ارتداء الفريق لزيه البديل.

وسيرتدي الزمالك الزي الأزرق فيما يلعب الأهلي بالزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق.