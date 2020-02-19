رياضة | الإمارات تستقبل شوقي غريب والجبلاية تكرمه في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تستقبل شوقي غريب والجبلاية تكرمه في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، والذي وصل منذ قليل إلى مدينة أبوظبي لحضور المباراة.

ويأتي حضور شوقي غريب، بعدما تم توجيه دعوة له من قبل الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، لمشاهدة المباراة من ملعب محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يتم تكريم الجهاز الفني للفراعنة الصغار على شرف المباراة وقبل بدايتها بدقائق، تكريمًا لما حققوه ببطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي، وتأهل على إثرها للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في السابقة مساءً بتوقيت القاهرة، على لقب كأس السوبر المصري.