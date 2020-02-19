رياضة | فايلر يصدم أحمد فتحي قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم أحمد فتحي قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بخدمات محمد هاني بشكل أساسي، في الجبهة اليمنى خلال مباراة الزمالك على لقب السوبر المصري.

ويأتي قرار فايلر، لرغبته في استغلال انطلاقات اللاعب الشاب هجوميًا، واستغلال المساحات التي سيتركها محمد عبدالشافي ظهير أيسر المارد الأبيض والتي يمكن استغلالها.

من ناحية أخرى، يفضل المدرب السويسري الإبقاء على أحمد فتحي بمقاعد البدلاء، على أن يتم الاستعانة به حسب مجريات المباراة، وإغلاق المساحات على الخط الأمامي للمنافس.

ومن المنتظر أن يختتم الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد، استعدادًا للقمة المرتقبة والتي ينتظرها جموع الشعب العربي.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء غدٍ الخميس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري.