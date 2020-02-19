رياضة | هل تخلى كلوب عن "تكتيك" محمد صلاح وماني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تخلى كلوب عن "تكتيك" محمد صلاح وماني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تغيير محمد صلاح ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد كلوب لصحيفة "ميرور" البريطانية أن التغيير لسبب تكتيكي لافتًا إلى أنه أراد التغيير على المستوى الهجومي.

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وكان صلاح خرج ليشارك بدلاً منه أوكسليد تشامبرلين والذي فشل في إجراء التغيير على مستوى النتيجة بعدما استطاع فريق العاصمة الإسبانية الحفاظ على الهدف.

وأضاف كلوب عن سادي ماني: "كنت أخشى أن ينخفض مستواه حتى لو أخذ نفسًا عميقًا ولم أكن أرغب في هذا الموقف".

ويستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد يوم 11 من شهر مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الثمانية بعد خسر في الذهاب بهدف نظيف.