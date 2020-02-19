رياضة | أسطورة هولندا: محمد صلاح "غشاش" يسرق مجهود ماني وفيرمينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة هولندا: محمد صلاح "غشاش" يسرق مجهود ماني وفيرمينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية النار على الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بدعوى أنه يبذل مجهودًا أقل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

وسقط ليفربول أمام مضيفه أتليتكو مدريد الإسباني بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي البطولة التي يدافع عن لقبها.

وقال خوليت محللًا لقاء ليفربول وأتلتيكو: "الوحيد الذي ربما يبذل مجهودًا أقل من الجميع، صلاح، يخادع أحيانًا.. لو نظرنا لساديو ماني وروبرتو فيرمينو فالوضع مختلف لكن صلاح الوحيد الذي يخادع قليلًا وهما يواصلان العمل بجد".

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وتابع خوليت: "صلاح يتظاهر بالعودة إلى الخلف لكنه يخادع وكأنه يقول بطريقة ما سأستخلص الكرة من الخصم لكنه لا يقوم بذلك.. أعتقد أن كلوب كان في طريقه ليقول تراجع 10 ياردات للخلف فقط وكن في مركزك هذا أيسر".

وواصل: "لو نظرت تحديدًا إلى ميسي فإنه يجول طوال الوقت هل هذا خداع؟ تلك طريقته وهذا ما يفعله.. لدي هذا السؤال دائمًا حول المهاجمين هل ترغب في اللعب ضد لاعب يجري طوال الوقت أم تلعب ضد من يقف لينتظر الفرصة المناسبة.. الوقوف بثبات أسوأ شيء فلذا أقول للمهاجمين لا تركض كثيرًا وظل ساكنًا قليلًا حتى تتحين لك الفرصة المناسبة وهذا هو أسوأا شيء بلا شك".