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رياضة | فايلر يتفقد ملعب مباراة الأهلي أمام الزمالك بالإمارات

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتفقد ملعب مباراة الأهلي أمام الزمالك بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأهلي والزمالك

قام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بمعاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء؛ للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم .
وتفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

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