رياضة | كلوب يكشف عن سر تغيير محمد صلاح أمام أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن سر تغيير محمد صلاح أمام أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب ، عن السبب لخروج محمد صلاح في مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن أتلتيكو مدريد بتحقيق فوز غالي على ليفربول بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال كلوب: " تبديل محمد صلاح كان لسبب تكتيكي، لافتًا إلى أنه أراد التغيير على المستوى الهجومي لوجود ثغرة في دفاع اتليتكو مدريد".

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وكان صلاح خرج ليشارك بدلاً منه أوكسليد تشامبرلين والذي فشل في إجراء التغيير على مستوى النتيجة بعدما استطاع فريق العاصمة الإسبانية الحفاظ على الهدف.

وعن تبديل ساديو ماني بين شوطي المباراة :"كنت أخشى أن ينخفض مستواه حتى لو أخذ نفسًا عميقًا ولم أكن أرغب في هذا الموقف".

وسيتضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد على ملعبه "الآنفيلد" في 11يوم من الشهر المقبل ضمن لقاء الإياب بدوري أبطال أوروبا.