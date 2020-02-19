رياضة | فان دي بيك يعرض نفسه على ريال مدريد

عرض الهولندي فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس الهولندي خدماته على ريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واشار موقع "le10sport" الفرنسي إلى أن فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس ينوي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واضاف الموقع، أن قرار فان دي بيك بالرحيل عن أياكس هو مغازلة كبيرة لريال مدريد والذي سعي وراء اللاعب لضمه في يناير الماضي

واكد الموقع على أن ريال مدريد بات عليه تحديد موقفه سواء بالتمسك بضم اللاعب وحسم الصفقة أو التخلي عن فكرة ضمه حتي يرحل لفريق آخر.

ويعد فان دي بيك واحد من اللاعبين المرحب بهم بشدة من بيريز رئيس ريال مدريد والذي اقترح اسمه في الصيف الماضي على زين الدين زيدان بدلاً من صفقة بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.