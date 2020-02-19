رياضة | الأهلي بزيه التقليدي أمام الزمالك في السوبر المصري

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وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم صباح اليوم بملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والجانب الإداري بنادي الزمالك، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة. وشهد الاجتماع استعرض تقرير شامل عن كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، والزي الخاص بكل منهما.

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي زيه التقليدي، في مباراة السوبر أمام الزمالك غدا الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتيه أبوظبي.