رياضة | كارتيرون يرد على الانتقام من الاهلي بالسوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرد على الانتقام من الاهلي بالسوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن مواجهة الأهلي في السوبر المصري وانها ليست لرد الاعتبار من فريق القلعة الحمراء، مشددًا أن مباراة الغد أصعب من قمة الدوري.

وانعقد المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر والتي سَتُقام غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وخلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قال كارتيرون : "أنا سعيد بخوض مباراة السوبر، هذا الأسبوع صعب وشاق جدًا على الفريق، عدنا للتو من مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي، ولدينا الآن مباراة هامة أمام خصم صعب وهو الأهلي، لكن أن أنتظر هذه المباراة بفارغ صبر."

Advertisements

وتابع المدرب الفرنسي: "نجحنا في حسم مباراة السوبر الأفريقي لصالحنا، حرصت على الفصل بين البطولة الأفريقية وبطولة السوبر المصري."

وأضاف: " أنا أشعر بالسعادة لأنني توليت تدريب أندية كبيرة في إفريقيا مثل الأهلي ومازيمبي والرجاء وحاليًا الزمالك، لا أخوض مباراة السوبر أمام الأهلي من أجل رد الاعتبار، أريد أن أفوز من أجل فريقي ومن أجل جماهير القلعة البيضاء."

وعن أيهما أصعب بين مباراة السوبر المحلي وبين مباراة القمة بالدوري والمقرر لها يوم 24 فبراير قال: "مباراة السوبر هي الأصعب خاصة أننا مباراة الترجي استنفدت من الفريق مجهود بدني كبير ومجهود ذهني أيضا، كما أننا عدنا إلى القاهرة ومنها إلى الإمارات في الوقت الذي سافر الأهلي فقط من القاهرة إلى هنا، كما أنه كان لديهم فرصة جيدة من أجل التحضير."

وانهى تصريحاته قائلا: "لاعبي الأهلي والزمالك معروفين لبعضهم البعض، كما أن عناصر الأهلي تغيرت عن الفترة التي كنت مدربًا فيها للفريق الأحمر".