رياضة | فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إحراج للفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قبل خوض لقاء السوبر المصري يوم غد .

ويلتقى الأهلي يوم غد الخميس أمام الزمالك على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية بلقاء السوبر المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عن مواجهة كارتيرون: مع احترامي الكامل لمدرب الزمالك كارتيرون ولكنني لن أواجه مدرب فقط، سوف أتعامل مع 11 لاعب وأفكر في الفريق بالكامل.

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واضاف فايلر: مباراة السوبر له حسابات مختلفة عن الدوري وعن دوري أبطال إفريقيا، قمنا بالاستعداد الجيد لهذه المباراة وسنحاول الحصول على شئ إيجابي.

وعن تشكيلة السوبر قال: بالطبع لن أستطيع الكشف عن التشكيلة، ولكننا سنختار أفضل 11 لاعب في التشكيلة الاساسية.