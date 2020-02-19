رياضة | رسميًا.. رمضان صبحي خارج مباراة السوبر المصري أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. رمضان صبحي خارج مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفنى للنادى الأهلى، رينيه فايلر عن موقف رمضان صبحى، لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في السوبر المصرى أمام الزمالك المقرر لها غدا الخميس في الإمارات.

وخلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قال فايلر: "رمضان صبحى سيغيب عن مباراة السوبر أمام الزمالك وذلك لعدم تعافيه بالكامل من الإصابة".

وتابع المدرب السويسري: " رمضان صبحى شارك فى جزء من تدريبات الأهلى الأخيرة، لكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية.

ويسعى الأهلى لتجهيز رمضان صبحى قبل مباراة دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز المقرر لها 29 فبراير الجارى على ملعب القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.