رياضة | فيرنر يوجه رسالة نارية لبرشلونة وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرنر يوجه رسالة نارية لبرشلونة وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، عن طموح كبير وثقة في قدرة الفريق على المضي قدما، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة مضيفه توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16.

ويرى فيرنر أن لايبزيج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، يستطيع الوصول إلى مراحل بعيدة في دوري الأبطال، ليشكل مفاجأة الموسم.

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وقال صاحب الـ23 عاما، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" :"إذا قدمنا مستويات جيدة في المباراتين أمام توتنهام، وحالفنا الحظ شيئا ما (في دور الثمانية)، قد نصل إلى الدور قبل النهائي".

ويرى أن الأندية الألمانية تتنافس على نفس المستويات، كما تمتلك فرصا جيدة مثل فرق القمة في أوروبا، على غرار ليفربول وبرشلونة.

وأضاف فيرنر: "لدينا 3 فرق رائعة، هي بايرن ودورتموند والآن لايبزيج أيضا، يمكن لأي فريق منهم الوصول إلى الدور قبل النهائي، وربما النهائي إذا سارت الأمور بشكل جيد".