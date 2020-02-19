اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة فالنسيا واتلانتا بث مباشر الجديد اليوم 19-2-2020 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. مشاهدة مباراة فالنسيا واتلانتا بث مباشر الجديد اليوم 19-2-2020 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع معكم موعد انطلاق مباراة فالنسيا ضد وأتلانتا ضمن مباريات الذهاب اليوم الأربعاء 19 فبراير لعام 2020 وذلك من دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث العديد من عشاق ومحبي الرياضية العالمية والأوروبية عن مواعيد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيلة الفريقين، حيث سنتابع معكم كافة التفاصيل المهمة بشأن مباراة هذا اليوم.

يستقبل أتلانتا الايطالي نظيره فالنسيا الاسباني في مواجهة اليوم المثيرة والمرتقبة على ملعب جيويس، وذلك من مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير 2020، في اطار منفاسات دور 16 من مسابقة دوري ابطال اوروبا، ضمن تصنيف مباريات دوري أبطال أوروبا الدرجة الممتازة والتي تضمن الجولة الـ16 (مباراة ذهاب) من مباريات دوري أبطال أوروبا ، حيث يلتقي فالنسيا ضد أتلانتا على الهواء مباشرة اليوم نوفرها لكم مجانا ونقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن مباراة أتلانتا وفالنسيا اليوم.

موعد مباراة أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا

سيطلق حكم مباراة أتالانتا وفالنسيا صفارة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس الشريف، القاهرة، الخرطم عمان، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية “مكة المكرمة”، وفي منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وستقوم قناة بي ان سبورت الثانية بنقل أحداث المباراة، وقد اختير خليل البلوشي معلقا للمباراة.

تردد قناة بي ان سبورت الثانية bein sports hd 2

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3.

نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3.

نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3.

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تشكيلة أتالانتا ضد فالنسيا

في حراسة المرمى: جولليني.

ثلاثي خط الدفاع: ديمسيتي – بالومينو – تولوى.

رباعي خط الوسط: جوسينس – فرويلير – روون – هايبوير – جوميز.

في خط الهجوم: زاباتا – إليسيتش.

تشكيلة فالنسيا ضد أتالانتا

في حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

رباعي خط الدفاع: فلورينزي – دياكابي – مانجالا – جايا.

رباعي خط الوسط: توريس – باريخو – كوندوجوبيا – سولير.

وفي خط الهجوم: جوميز – جويديس.

فالنسيا و اتلانتا الساعة 10 علي قناة 2