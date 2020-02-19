اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة فالنسيا واتلانتا بث مباشر الجديد اليوم 19-2-2020 دوري أبطال أوروبا

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معلومات مباراة فالنسيا واتلانتا

???? البطولة : دوري أبطال أوروبا 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الأربعاء الموافق 19-2-2020 .

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???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

???? التعليق الصوتي : خليل البلوشي .

???? ملعب المباراة : استاد جيويس .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة فالنسيا واتلانتا

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فالنسيا و اتلانتا الساعة 10 علي قناة 2